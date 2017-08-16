الأربعاء , أغسطس 16 2017
الرئيسية / الاقتصاد / لمناقشة سبل ترقية التعاون في قطاع الموارد المائية:
نسيب يستقبل سفير إسبانيا بالجزائر

لمناقشة سبل ترقية التعاون في قطاع الموارد المائية:
نسيب يستقبل سفير إسبانيا بالجزائر

eldjazair 15 أغسطس 2017 الاقتصاد اضف تعليق 26 زيارة

استقبل وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب مساء يوم الاثنين سفير اسبانيا بالجزائر السيد كابانس انسورينا الذي تطرق معه الى سبل ترقية التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية حسبما أفاد به امس بيان للوزارة.
و تطرق الطرفان الى مجالات التعاون بين الجزائر و اسبانيا في مجال الموارد المائية، حيث أجمع الجانبان على ان هذا التعاون في مستوى ممتاز حاليا لكنهما اتفقا على ترقيته اكثر فاكثر.
كما تطرق الطرفان الى التعاون المتعدد الاطراف من خلال المبادرة الجزائرية-الاسبانية المتعلقة باقامة حوار ل5+5 حول المياه و هي المبادرة التي تبنتها دول الحوض المتوسط بضفتيه حسب نفس المصدر.
ق.و

عن eldjazair

شاهد أيضاً

بعد تراجع المخزونات الأمريكية:
ارتفاع أسعار النفط إلى 47.65 دولارا للبرميل

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء بالجلسة الأوروبية لتتداول فوق أدنى مستوياتها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super