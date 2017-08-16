استقبل وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب مساء يوم الاثنين سفير اسبانيا بالجزائر السيد كابانس انسورينا الذي تطرق معه الى سبل ترقية التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية حسبما أفاد به امس بيان للوزارة.

و تطرق الطرفان الى مجالات التعاون بين الجزائر و اسبانيا في مجال الموارد المائية، حيث أجمع الجانبان على ان هذا التعاون في مستوى ممتاز حاليا لكنهما اتفقا على ترقيته اكثر فاكثر.

كما تطرق الطرفان الى التعاون المتعدد الاطراف من خلال المبادرة الجزائرية-الاسبانية المتعلقة باقامة حوار ل5+5 حول المياه و هي المبادرة التي تبنتها دول الحوض المتوسط بضفتيه حسب نفس المصدر.

ق.و