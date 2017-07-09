أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أن الرفع في تسعيرة استهلاك الماء أمر غير وارد حاليا، موضحا أن ذلك مرتبط بالتوصل إلى استراتيجية شاملة للدعم، مضيفا أنه تم خلال السداسي الأول من العام الجاري تسجيل أكثر من 6 آلاف ربط عشوائي بشبكة الماء تم إحالة 2600 منها على العدالة.

وصرح حسين نسيب للصحافة خلال ملتقى وطني لإطارات قطاع الموارد المائية، قائلا ” لن ننفرد باتخاذ قرار مراجعة تسعيرة الماء باعتباره أحد المواد المستفيدة من دعم الخزينة :، مضيفا أن هذا القرار لن يتخذ إلا في إطار شامل تتوصل إليه الحكومة لإعادة النظر في طرق الدعم من خلال منهجية تحظى بالوفاق وتضمن العدالة الاجتماعية”.

وفي سياق متصل، أكد نسيب تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة ربط غير شرعي بالشبكة خلال السداسي الأول لـ 2017 حيث تمت معالجة 3.400 حالة منها بينما أحيل ما تبقى إلى العدالة، داعيا في هذا السياق إلى تكثيف الجهود من أجل الحد من ظاهرة تسرب المياه وقرصنة شبكة المياه الشروب، مضيفا أنه يجري التفكير حاليا في كيفيات تدعيم شرطة المياه بغرض”استرجاع هيبة الدولة” في هذا المجال.

كما ذكر من جهة أخرى أن مشكل مستحقات”الجزائرية للمياه”لدى البلديات والمقدرة ب14 مليار دج في طريقه إلى الحل، حيث شرع في إيجاد صيغ لاسترجاعها بالتشاور مع الأطراف المعنية.

من جانب آخر كشف حسين نسيب أن جميع شبكات المياه الصالحة للشرب التي تسيرها مصالح البلديات في 567 بلدية ستدمج في مؤسسة “الجزائرية للمياه” وذلك في غضون سنتين.

وأوضح نسيب أنه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية تم الاتفاق على إدماج الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب بالاعتماد على صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وعلى مخططات التنمية للبلديات بغية تحسين مستوى الأداء و تخفيف الأعباء على البلديات ووضع حد لبعض الاختلالات المتعلقة بالتسيير كحساب الفواتير بطريقة جزافية و استفادة عدد كبير من المواطنين من الخدمة دون فاتورة.

استلام 9 سدود جديدة بنهاية 2018

وبخصوص تطوير شبكة المنشآت القاعدية في قطاع الموارد المائية و الرفع من قدرة الحشد أعلن وزير الموارد المائية أنه سيتم استلام تسعة سدود جديدة نهاية 2018 بقدرة حشد إجمالية تقدر ب500 مليون متر مكعب

وتحصي الجزائر حاليا 75 سدا بقدرة تخزين بأكثر من 8 مليار م3 يضاف إليها 11 محطة تحلية لمياه البحر بقدرة تفوق 2 مليون م3 يوميا و كذا 177 محطة معالجة للمياه المستعملة توجه أساسا لأغراض فلاحية.

ق.و