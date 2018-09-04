جدد وزير الموارد المائية حسين نسيب التأكيد على سلامة مياه الحنفيات من أي فيروس، و قال أن تخضع لمراقبة بشكل صارم و استهلاكها صحي مائة بالمائة” .

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية2018-2019 لمجلس الأمة أن مياه الحنفيات تعد ” من المنتجات الأكثر رقابة ” وأنها “سليمة مائة بالمائة”.

وفي رده على سؤال يتعلق بالمنابع الطبيعية، أوضح نسيب أن هذه الأخيرة تخضع للتحاليل حاليا، وأن النتائج لم تصدر بعد.

وكانت وزارة الموارد المائية قد طمئنت في وقت سابق كافة المواطنين “ان مياه الحنفيات التي تصلهم عبر مختلف المنشآت و الشبكات العمومية للتموين هي مياه سليمة و صالحة للشرب و لا داعي للخوف من استهلاكها”.

و أضاف الوزير أن كل محطات معالجة المياه و التي يفوق عددها 90 محطة عبر التراب الوطني، تتوفر على مخبر يتابع كل مراحل المراقبة و المعالجة حيث لا تضخ المياه في شبكات التوزيع إلا بعد التأكد من سلامتها، و قال أن كل ولاية عبر الوطن تحوز على مخبر لمراقبة صلاحية وجودة مياه الاستهلاك التي تضخ في الخزانات و شبكات التوزيع لتموين المواطنين.

رزيقة.خ