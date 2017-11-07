

كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن قانون المالية لسنة 2018 لا يحمل أي زيادة في أسعار المياه والفاتورات، وقال نسيب في منتدى جريدة “المجاھد” أمس الاثنين، في حال قرّرت السلطة رفع التسعیرة، فإنھا تمس أصحاب المصانع والأعمال الاقتصادية فقط، وأشار في جانب آخر إلى أن كمیة المیاه الموجودة في السدود تبلغ 50 بالمائة

أشار وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أنّ ديون الجزائرية للمياه بلغت 4600 مليار سنتيم وسيتم إعادة جدولتها،وأضاف الوزير، أن 15 مليار دينار ورثت بعد خلق الجزائرية للمياه من البلديات والمؤسسات التي كانت تسييرهم الشركة.

وأفاد أنه تم إرسال تعليمات إلى كافة الزملاء في الحكومة لدفع مستحقات الجزائرية للمياه،وبهذا التصريح يكون قد دحض الوزير إشاعة الزيادات المرتقبة في سعر المياه، حينما أكد أنه لا يوجد زيادات في قانون المالية لسنة 2018، مشيرا أنه الحكومة في حال قرّرت رفع التسعيرة، فإنها لن تمس الطبقة الإجتماعية وإنما أصحاب المصانع والأعمال.

رزاقي جميلة