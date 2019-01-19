كشفت وزارة المالية ان حجم النمو الاقتصادي الفعلي للجزائر خلال سنة 2018 قد بلغ 3ر2 بالمائة مقابل 4ر1 بالمائة في 2017 لتعاكس بذلك توقعات الحكومة التي تطلعت لتحقيق نسبة نمو بـ 4 بالمائة بموجب قانون المالية لسنة 2018.

وبحسب معطيات مؤقتة لوزارة المالية، فان نسبة النمو تبقى متواضعة مقارنة بالحاجيات فالجزائر حسب الخبراء تحتاج إلى نسب نمو ما بين 7 و 10 في المائة لضمان تجاوز الوضع الاقتصادي العام المتسم بالركود، فمن ناحية الناتج المحلي الخام للجزائر فقد بلغ 5ر509.20 مليار دج (3ر178 مليار دولار ) خلال 2018 مقابل 1ر594. 18 مليار دج ( 6ر167 مليار دولار) في 2017، و بالنسبة للناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقات فقد سجل نموا بـ 4 بالمائة خلال 2018 مقابل 2ر2 بالمائة في 2017 حسب أرقام الوزارة .

و حسب ذات المصدر فان معدل سعر برميل النفط الجزائري عند التصدير قدر بـ 43ر72 دولارا خلال 2018 مقابل 71ر52 دولار في 2017، فيما بلغ معدل صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار نحو 62ر116 دج خلال 2018 مقابل 96ر110 دج خلال العام 2017 بينما بلغ معدل صرف الدينار الجزائري مقابل اليورو 69ر137 دج مقابل 32ر125 دج في 2017.

أما نسبة التضخم فبلغت 27ر4 بالمائة خلال 2018 مقابل 59ر5 بالمائة في 2017 على عكس توقعات قانون المالية لسنة 2018 الذي توقع نسبة تضخم بـ 5ر5 بالمائة.

راوية يهدئ من مخاوف ارتفاع التضخم خلال 2019

من جهته قال وزير المالية عبد الرحمان راوية أن نسبة التضخم المقدرة بـ 4،5 بالمائة ستعرف استقرارا خلال السنة الجارية، وأوضح وزير المالية خلال ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة قادته الخميس لولاية سيدي بلعباس، أن نسبة التضخم المقدرة بـ 4،5 بالمائة، ستستقر على وضعها الحالي طوال السنة الجارية مشيرا إلى أن سنة 2018 عرفت هي الأخرى استقرارا في نسبة التضخم.

و أضاف الوزير أن عملية التحصيل الضريبي عرفت تحسنا “ملحوظا” سنة 2018 بفضل التقنيات الجديدة المستعملة في مجال التحصيل إضافة إلى الجهود المبذولة من طرف الأعوان المكلفين بهذه العملية.وحث راوية بالمناسبة جميع المتعاملين الاقتصاديين على التوجه إلى البنوك لدفع الضرائب المترتبة عليهم.

كما كشف وزير المالية عن تعميم النظام المعلوماتي عبر مختلف المراكز و المؤسسات التابعة لقطاعه بداية من شهر مارس القادم في إطار عصرنة الخدمات المقدمة للمواطن .

و كان وزير المالية خلال زيارته لولاية سيدي بلعباس قد أشرف على تدشين مقر شبكة استغلال البنك الوطني الجزائري بحي الإخوة عدنان بمدينة سيدي بلعباس واستمع للشروح المقدمة من طرف إطارات ذات البنك الوطني الجزائري حول التطور في عملية التحصيل الضريبي التي ارتفعت من 5 ملايير دج سنة 2015 لتصل إلى أزيد من 7 ملايير دج سنة 2018.

عمر ح