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نسبة البطالة إلى 11,7 بالمائة في سبتمبر 2018

الديوان الوطني للإحصائيات يكشف ::
نسبة البطالة إلى 11,7 بالمائة في سبتمبر 2018

islam kaab 10 فبراير 2019 الوطني اضف تعليق 36 زيارة

كشف الديوان الوطني للإحصائيات أن معدل البطالة بالجزائر بلغ 7ر11 بالمائة في سبتمبر 2018 مقابل 1ر11 بالمائة في أفريل 2018 بزيادة 6ر0 نقطة خلال هذه الفترة لكنها بقيت مستقرة مقارنة بسبتمبر 2017 (7ر11 بالمئة أيضا).
وبلغ عدد العاطلين عن العمل 462ر1 مليون شخص في سبتمبر الماضي مقابل 378ر1 مليون شخص في أبريل 2018 و 44ر1 مليون شخص في سبتمبر 2017.
و ارتفع معدل البطالة لدى الرجال منتقلا من 9 بالمئة في أبريل 2018 الى 9ر9 بالمئة في سبتمبر 2018، حسب الديوان.
لكن معدل البطالة عند النساء عرف انخفاضا طفيفا حيث انتقل من 5ر19 بالمئة في أفريل 2018 الى 4ر19 بالمئة في سبتمبر 2018.
و تم ملاحظة فروقات معتبرة حسب العمر و مستوى التكوين و الشهادة المحصل عليها، حسب نتائج التحقيق الذي أعده الديوان تحت عنوان “النشاط الاقتصادي والتشغيل و البطالة في سبتمبر 2018”.
ف-س

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