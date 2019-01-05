كشفت أخر إحصائيات وتقديرات الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن نسبة الأمية في الجزائر شهدت انخفاضا ملحوظا .

وأوضح الديوان عبر موقعه الإلكتروني، نشرها عشية الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية الموافق لـ08 جانفي من كل سنة، أن نسبة الأمية تبلغ 9.44 بالمائة،

و أشار نفس المصدر، أن سعي الجزائر إلى مواصلة محاربة آفة الأمية قصد تمكين جميع المواطنين

من ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل بالمقاربات الدولية الجديدة لبناء مجتمع أكثر إستدامة

و أضاف الديوان، إلى أنه تم تسجيل 704 071 4 دارس منذ 2007 موعد انطلاق تعليم الكبار، معظمهم من الإناث بنسبة 69 .86 بالمائة

وبلغ عدد المسجلين بمراكز الديوان خلال السنة الدراسية 2017-2018 مجموع 389.422 دارس .

أزيد من 90 بالمائة منهم إناث، وقامت الجهات المختصة بإنشاء 09 مراكز لمحو الأمية وما قبل التمهين للمرأة والفتاة موازاة مع انطلاق مشروع “عصرنة برامج محو الأمية للنساء الريفيات” في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي .

وكانت عائشة باركي رئيسة جمعية محو الأمية قد كشفت منذ أيام أنه تم تسجيل 90 ألف شخص في أقسام محو الأمية على المستوى الوطني هذه السنة موزعين على 21 ولاية متواجدة بها جمعية “اقرا” يؤطرهم 4200 أستاذ متعاقد و متطوع .

وأضافت عائشة باركي أن نسبة الأمية لدى فئة النساء بلغت حوالي 7 بالمائة في حين تجاوزت نسبة11 بالمائة لدى فئة الرجال، موضحة أن النساء أكثر اقبالا على محو الأمية حيث تم إحصاء 1.772 مليون إمرأة نجحت في محو أميتها .

و في إطار شراكة الجمعية مع المحافظة السامية للأمازيغية أكدت باركي أن الجمعية لديها 16 قسما لتعليم اللغة الامازيغية يدرس به 459 متعلم .

ر.م