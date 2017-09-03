

عبرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين (anca) عن ارتياحها لنجاح المداومة لنشاطات التجارة والخدمات خلال يومي عيد الأضحى المبارك.

وأكدت في بيان لها تسلمت”الجزائر” نسخة منه أن جل المداومين استجابوا للضمير المهني وحرصهم على الالتزام بشروط الخدمة العمومية.

وعبرت ذات الجهة عن ارتياحها وأكدت أن نسبة الاستجابة تتراوح بين 99% و 100% حسب المناطق والأحياء مع تسجيل بعض مظاهر الخلل النّاتجة عن تهاون بعض البلديات (قبل العيد) في نشر قوائم المحلّات التجارية المعنية بالمداومة ممّا أدّى إلى الاضطراب لدى بعض الزبائن في بعض البلديات، كما اشتكى بعض أصحاب السيارات من استثناء محلّات إصلاح العجلات من المداومة، كما اشتكى بعض الخبّازين من نقص الطلب وفائض في عدد الخبزات على مستوى بعض البلديات والأحياء.

من جهة أخرى لاحظت الجمعية زيادة الطلب على الخبز والمواد الغذائية العامة قبيل العيد بأكثر من 30% وزيادة على العدد الذي حدّدته مصالح وزارة التجارة لضمان المداومة (34.576) فآخر التقديرات تشير إلى أنّ أكثر من 5000 تاجر فتحوا محلاتهم خلال يومي العيد رغم عدم إدراجهم على قوائم المداومة بما يجعل العدد الإجمالي على المستوى الوطني للمحلات التي ضمنت الخدمة خلال يومي العيد يفوق 40.00 بمعدّل 26 محلّ في كلّ بلديّة وهو عدد يكفي لضمان الحد الأدنى من الخدمة وتلبية الطلب.

رزاقي جميلة