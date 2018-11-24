تمثل 0.2 في المئة من استثمارات العرب: نسبة استثمارات الجزائر في سندات الخزانة الأمريكية تبلغ 681 مليون دولار

كشفت الخزانة الامريكية عن نسبة استثمارات الجزائر في سندات الخزانة الامريكية، حيث بلغت استثمارات الجزائر 681 مليون دولار تمثل 0.2 في المئة من استثمارات العرب، و0.01 في المئة من استثمارات دول العالم، وهذا الى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وقال المصدر ان استثمارات 11 دولة عربية قد بلغت في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية شهر سبتمبر الماضي ما يقرب من 330 مليار دولار. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تحتل الدول العربية المرتبة الثالثة بين كبار المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بعد الصين باستثمارات تبلغ 1.15 تريليون دولار، واليابان بـ 1.03 تريليون دولار.

وتستثمر 11 دولة عربية أموالا في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، تمثل 5.3 في المئة من إجمالي الاستثمارات العالمية في هذه السندات، البالغة 6.22 تريليون دولار.

وتستحوذ السعودية على النصيب الأكبر من استثمارات العرب في سندات الخزانة الأمريكية، بحصة تبلغ 53.5 في المئة، قيمتها 176.1 مليار دولار، تمثل 2.8 في المئة من استثمارات دول العالم في أداة الدين الأمريكية.

عمر ح