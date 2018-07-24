قال وزير العلاقات الخارجية البرازيلي ألويسيو نونيس فيريرا فيليو ، أن العلاقات السياسية بين الجزائر و البرازيل “منسجمة جدا”، ودعا إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية و تسهيل الاستثمارات بين البلدين.

وصرح الوزير البرازيلي، أمس، للصحافة، على هامش اجتماع عمل مع وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل انه خلال لقائه بالمسؤول الجزائري، أكدا الطرفان على ضرورة تشجيع الشراكة الاقتصادية من أجل تسهيل الاستثمارات، و شدد على أهمية تنويعها و تعميقها لتصبح “مكثفة أكثر” بين المؤسسات.

واعتبر المسؤول البرازيلي أن العلاقات على المستوى السياسي بين البلدين ” منسجمة جدا”، مضيفا إلى أن زيارته إلى الجزائر تجسد عزم الحكومة البرازيلية على مواصلة علاقاتها “المميزة” بين البلدين طالما أن البلدان يتشاطران نفس المبادئ الأساسية، سيما التمسك بالجانب الاجتماعي للتنمية الاقتصادية و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.

وتحدث الوزير البرازيلي عن فترة لجوئه السياسي بالجزائر خلال السبعينيات مؤكدا أنه وجدها “متطورة” في جميع الميادين و “حاضرة أكثر فأكثر” في القضايا الدولية و ذات تأثير “متزايد”، و أضاف قائلا “الجزائر أرض لجوء بالنسبة لي و بالنسبة للكثير من الزملاء البرازيليين و المناضلين من أجل تحرير ببلدان أخرى” مضيفا أن البلدين يتطلعان أن “يكونا مسهلين و دعاة للتعاون و السلام بمنطقتينا”.

هذا و يقوم رئيس الدبلوماسية البرازيلي بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من وزير الخارجية عبد القادر مساهل.

رزيقة.خ