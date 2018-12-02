يحضى الموقف الجزائري بخصوص الحل السياسي في الجارة ليبيا، باحترام العديد من الأطراف في هذا البلد الشقيق، في ظل مناداة الجزائر بالحل السياسي السلمي والمصالحة الوطنية على عكس بعض القوى الإقليمية الغارقة في دعم الحلول الراديكالية التي من شأنها صب الزيت على النار. قال الباحث الليبي محمد عمران أبو القاسم إن الشعب الليبي “يلمس موقفا جديا من الجزائر لإيجاد حل سلمي في ليبيا وتوحيد مؤسساتها”، قائلا في المقابل إن الطرف المصري “غير جاد في ذلك”، وأضاف الباحث المتخصص في الشأن الليبي في تصريح خلال مؤتمر “ليبيا في مدار الصراع الدولي” الذي نظمه مركز الدراسات الإستراتيجية بتونس، أن الجزائر “تبرز تخوفا وحذرا من استنزاف قواها في تأمين حدودها أو التدخل مباشرة في الملف الليبي”. وأفاد الباحث الليبي محمد عمران أبو القاسم على أن ليبيا “تراهن اليوم على تحالف وثيق بين الجزائر وحكومة الوفاق الليبية”، معتبرا أن المصالحات التاريخية في القرن الإفريقي بين إثيوبيا والصومال وإيرتريتا ودخول إسرائيل لاعبا جديدا في المنطقة بعد التطبيع مع التشاد وبناء الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة بـ110 مليون دولار في إفريقيا والتنافس الإيطالي الفرنسي على ليبيا هي تحديات تتطلب من الجزائر وتونس دعما أكبر لمواجهتها”. ومن جانب آخر، عبر محمد عمران أبو القاسم عن تمنياته بأن يرى مواقف أقوى من الجزائر رغم الثقة في القيادة السياسية لهذا البلد معتبرا أن الشعب الليبي لا يحتمل حربا طويلة المدى، مضيفا أنه “إذا كان الجزائريون يعتقدون أن تدخلهم في أزمة ليبيا سيستنزف قواهم فإن بقاء ليبيا فترة طويلة دون حل سياسي ستكون له تداعيات على كل دول المنطقة منها خاصة تونس والجزائر”. وختم بالقول إنه “يثمن الموقف السلمي والإيجابي للجزائر وتونس والسودان مقابل الموقف السلبي لمصر وجيران ليبيا على الحدود الجنوبية”، مؤكدا أنهم “يراهنون على دور أكبر للجزائر لمجابهة التحديات التي تعانيها ليبيا”. في موضوع آخر، رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، بعقد إجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي قريبا. جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية، تعقيبا على ترحيبها بالبيان الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، والذي يشير إلى اقتراح وزير خارجية الجزائر، باتخاذ التدابير اللازمة لعقد اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي قريبا. وثمنت خارجية الوفاق الليبي “حرص الجزائر على تفعيل عمل أجهزة ومؤسسات الإتحاد المغاربي، إلى جانب مواقف الدول الأعضاء المرحبة بهذا الإقتراح”، لافتة إلى أن الأجواء الإيجابية والعلاقات الثنائية المتميزة القائمة حاليا ما بين دول الاتحاد التي عكستها التصريحات البناءة، وتقارب وجهات النظر حول مستقبل الاتحاد المغاربي، والتي ستكون عاملا مهما في إنجاح الإجتماع الوزاري المرتقب، والمؤمل في أن يتوصل لخطوة متقدمة تتوج الجهود التي بذلتها دولة ليبيا.

إسلام كعبش