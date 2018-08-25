ستشرع رسميا حركة المواطنة بداية من الشهر سبتمبر المقبل في تنظيم عدد من الخرجات الميدانية إلى عديد ولايات الوطن عدا العاصمة، من أجل طرح برنامجها السياسي الرافض للعهدة الخامسة هذا ومن المزمع أن تعقد الحركة مؤتمرها السياسي الذي يجمع الأحزاب المعارضة لفكرة ترشح رئيس الجمهورية لعهدة جديدة في الرئاسيات المقبلة المنتظر تنظيمها أفريل 2019. شرعت حركة مواطنة حسب ما تحدثت عنه جهات سياسية من داخل الحركة المشكلة من أحزاب وشخصيات معارضة، في تحضير الجانب اللوجستيكي والسياسي لعقد مؤتمر سياسي يجمع الأطياف السياسية، أوائل شهر أكتوبر القادم بهدف توسع نطاقها إلى أعضاء جدد، هذا ومن المنتظر أن تشرع ذات الجهة بداية من شهر سبتمبر المقبل في تنظيم عدد من الخرجات الميدانية إلى عديد ولايات الوطن عدا العاصمة من أجل طرح برنامجها السياسي الرافض للعهدة الخامسة. وحسب ذات الجهة فقد شرع مسؤولو الحركة في الاتصال بعدد كبير من الأطراف من أجل تحديد الأعضاء الجدد الذين سيشرفون على المؤتمر، فيما يتم توجيه دعوة للشخصيات وأطراف أخرى كضيوف، ولن يقتصر موضوع الندوة التي يتم التحضير لها على إعلان رفض العهدة الخامسة فقط بل ستكون بهدف توعية المواطن وإشراكه في مناهضة العهدة الخامسة. وتجدر الإشارة إلى أن حركة مواطنة، قد أصدرت مؤخرا بيانا شديد اللهجة دعت فيه إلى التجند لرفض العهدة الخامسة التي دعت إليها أحزاب الموالاة، وفي مقدمتهم الافلان والأرندي، وقد سبقها تنظيم وقفة احتجاجية بساحة البريد بالعاصمة وهو ما تم منعه من طرف مصالح الأمن حيث تم توقيف ممثلين عن حركة مواطنة التي تضم أحزابا وشخصيات سياسية ووطنية منهم رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي والكاتب الصحافي سعد بوعقبة وزبيدة عسول والناشط الحقوقي عبد الغاني بادي .

رزاقي.جميلة