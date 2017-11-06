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ندوة دولية حول المرأة وسوق التشغيل بالجزائر

سيشرف على افتتاحها رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي:
ندوة دولية حول المرأة وسوق التشغيل بالجزائر

eldjazair 5 نوفمبر 2017 الوطني اضف تعليق 39 زيارة

ينظم المجلس الدستوري بالتعاون مع اللجنة الأوربية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون (لجنة فينيسيا) والمديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالجزائر العاصمة ندوة دولية حول موضوع “المرأة وسوق التشغيل.”
و يشارك في هذه الندوة التي تأتي في إطار برنامج الجامعة من أجل الديمقراطية الخاص بالإطارات العليا للإدارة العمومية في جنوب المتوسط مختلف الهيئات المعنية مثل (وزارة التضامن الوطني وقضايا الأسرة و الوظيف العمومي…) و خبراء من الجزائر و الخارج، و بحضور وزراء و مسؤولين سامين وممثلي القطاعات المختلفة.
ويرتكز اللقاء الذي سيشرف على افتتاحه رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي حول ثلاثة محاور أساسية تتعلق بـ”مبادئ المساواة وتمكين المرأة :الإطار الدستوري و التشريعي”، و “تطور وضعية المرأة في الوظيفة والإدارة العمومية” و “دور و مكانة المرأة في القطاع الاقتصادي”، بحيث سيتخلل هذه المحاضرات تقديم تجارب عدة دول مثل تونس و الأردن و المغرب ودولة فلسطين و لبنان لتختتم بتوزيع شهادات المشاركة و برنامج ثقافي ثري .
رزاقي جميلة

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