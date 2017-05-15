حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع من سقوط مزيد من الشهداء الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، داعيا بذلك إلى يوم صيام عالمي اليوم الخميس تضامنا مع الأسرى.

وأضاف عيسى قراقع في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى امس الأربعاء أنه “نتيجة للخطر الشديد الذي بات يحيط بالأسرى المضربين عن الطعام مدة 24 يوما على التوالي، واستمرار الممارسات التعسفية الإسرائيلية بحقهم وعدم التجاوب لمطالبهم الإنسانية العادلة وكذا حالة القلق التي تسود الشعب الفلسطيني فهناك احتمال سقوط شهداء في صفوف الأسرى المضربين”.

واستطرد رئيس هيئة شؤون الأسرى و المحررين الفلسطينيين قائلا إنه “من أجل منع أي جريمة قد ترتكب في أي لحظة بحق الأسرى لذا دعونا إلى يوم صيام عالمي يشارك فيه كل العالم تضامنا مع الأسرى المضربين، مشيرا إلى أنه تعبيرا عن الاستنكار الواسع لما تقوم به إسرائيل في حق الأسرى وكذا من أجل توجيه نداء إلى المجتمع الدولي للتدخل العاجل ومنع إسرائيل من ارتكاب مأساة أو كارثة في حق الأسرى المواصلين لإضرابهم عن الطعام لليوم 24 حيث أصبحوا في دائرة الخطر الشديد”.

للتذكير يواصل الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية إضراب “الحرية والكرامة” احتجاجا على انتهاكات إدارة مصلحة السجون وللمطالبة بإحقاق حقوقهم والاستجابة لمطالبهم.

ووصل عدد الأسرى المضربين إلى ما يقارب الـ1800 أسير، وسط مواصلة مصلحة السجون إجراءاتها وممارساتها الوحشية والقمعية بحقهم لإفشال المعركة.

نسرين.م