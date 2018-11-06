تتواصل أزمة ندرة الحليب في الجزائر العاصمة بسبب التلاعب في توزيعها هذا وسجلت جل مشتقات الحليب إرتفاع بـ 10 بالمائة .

أرجع رئيس الفيدرالية الوطنية لموزعي الحليب، فريد عولمي سبب ندرة الحليب الى الاعتماد على ملبنة واحدة بالجزائر العاصمة وهي ملبنة بئر خادم والتي توزع الحليب لـ 57 بلدية على مستوى العاصمة ، وتوزع لأربعة ولايات خارج الولاية منها البليدة ، تيبازة ، المدية والبويرة.

وفي حديثه عن الأسعار قال فريد عولمي في تصريح لـ”tsa” أن أسعار الحليب لا تزال محافظة على استقرارها عند 25 دج للتر، وهو السعر المقنن الذي يمنع تجازه ، فيما شهدت أسعار مشتقات الحليب ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة عما كانت عليه من قبل .

كما أفاد ذات المتحدث ، أنه قبل توقيف 120 موزع على المستوى الجزائر العاصمة كانت توزع حوالي 600 ألف لتر من الحليب يوميا ، لكن اليوم وباستبدال الموزعين السابقين بأربعين موزع جديد ، أصبحت نسبة انتاج ملبنة بئر خادم لا تتعدى 400 ألف لتر في اليوم ، وبالتالي أصبحت توزع 200 ألف لتر يوميا بالجزائر العاصمة ، ونصفها الاخر يوزع على الولايات الأربعة المذكورة أعلاه بسعر يتراوح ما بين 27 الى 30 دج .

ر.جميلة