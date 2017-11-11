تجتمع اللجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية، اليوم في دورتها الرابعة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وبعض المشاريع الاستثمارية، يتقدمها مشروع مصنع تجميع سيارات “بيجو” في الجزائر وبالضبط في وهران.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أمس، فمن المقرر أن تجتمع بالجزائر الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية “كوميفا” في 12 نوفمبر الجاري، برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره الفرنسي جون ايف لودريان وزير الشؤون الخارجية وأوروبا، وبمشاركة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير ووزير الصناعة والمناجم يوسف يوسف”. وذكرت السفارة الفرنسية بالجزائر في بيان تحصلت ” الجزائر ” نسخة منه أن ” اللقاء فرصة لمناقشة واقع التعاون الإقتصادي والسياسي والمالي بين الجزائر وفرنسا، الوزراء المعنيون سيتناقشون حول الواقع الإقتصادي الثنائي ومساهمته في تنويع الإقتصاد الجزائري وكذلك آفاق الشراكة الصناعية الجزائرية الفرنسية “.

وتأتي اللجنة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية المقررة اليوم، في ظل حديث عن دورة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين يفترض أن تكون في شهر ديسمبر القادم، كما تأتي دورة الأحد بعد اللقاء السابق لـ” كوميفا ” الذي جرى في أفريل 2016 برئاسة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس.

ويشار إلى أن اللجنة اعتمدت في ماي 2013 تطبيقا لإعلان الجزائر حول الصداقة والشراكة بين فرنسا والجزائر، وتظل فرنسا من أهم الشركاء التجاريين بين باريس والجزائر، حيث قدر حجم المبادلات البينية في 2016 بـ7.93 مليار دولار منها 3.19 مليار دولار صادرات جزائرية لفرنسا، مقابل 4.74 مليار دولار واردات جزائرية من فرنسا.

إسلام كعبش