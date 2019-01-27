نحو إلغاء تسعيرة خدمات التجوال الدولي بين الجزائر وتونس

أعلنت وزارتا قطاع البريد و الاتصالات للجزائر و تونس اليوم الاحد بالجزائر العاصمة انه سيتم الغاء تسعيرة خدمات التجوال الدولي للهاتف النقال بين البلدين. و في لقاء صحفي مشترك مع نظيرها التونسي, انور معروف عقب اشغال الدورة الثالثة للجنة الفنية المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون في مجال البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال, قالت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة, إيمان هدى فرعون “لقد قررنا تشجيع سلطتي الضبط للبلدين من اجل حث متعاملي الهاتف النقال لوضع الاجهزة التقنية و الشروع في المفاوضات التجارية اللازمة بغية افضاء شفافية على المبادلات بالنسبة للزبائن الذين يتنقلون بين البلدين و هذا من دون دفع تسعيرة التجوال الدولي او القيام بتعديلات على هواتفهم النقالة”. و من جهته, أعرب الوزير التونسي عن “الرغبة المشتركة للبلدين في الغاء تسعيرة خدمات التجوال الدولي و خلق ما يسمى بالشبكة الواحدة التي تسمح لمواطني البلدين من الشعور انهم في بلدهم”. و أوضح مسؤولون في الوزارة ان الجزائريين و التونسيين الذين سيستفيدون من عروض جزافية مكالمات و بيانات بإمكانهم استعمال هواتفهم النقالة في الجزائر و/أو تونس من دون دفع تكاليف اضافية”, مضيفين ان كل الاتصالات التي يقومون بها انطلاقا من البلدين “ستعتبر و كأنها مكالمات محلية”. تسمح خدمة التجوال الدولي للزبون من استعمال هاتفه النقال في بلد اخر بفضل الاتفاقات المبرمة بين البلدين. عند الخروج من الحدود الوطنية, يتصل الهاتف النقال تلقائيا بشبكة المتعامل الشريك التابع له. و يتعلق الامر بخدمة مدفوعة الثمن حيث ان هذه الاخيرة تكون باهظة في أغلب الاحيان لكن اسعارها تختلف من متعامل لآخر.