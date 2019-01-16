سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق إستراتيجية وطنية بمشاركة العديد من الفاعلين في المجتمع، لإقناع الشباب بوقف الحرقة التي باتت تهدد حياة الآلاف منهم سنويا، هذا وتحصي السلطات سنويا ما يقارب 3 ألاف محاولة وهو رقم قياسي بينهم 186 امرأة و840 قاصرا حاولوا هجر الجزائر عبر سواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، إضافة إلى عشرات المفقودين الذين غرقوا في عرض البحر.

أكد المشاركون في أشغال يوم تحسيسي حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية (الحرقة) على ضرورة الإسراع في وضع إستراتيجية وطنية بهدف تغيير تفكير الشباب حول الهجرة غير الشرعية وإقناعهم بأن صناعة مستقبلهم لن يكون الا ببلدهم الذي يوفر لهم إمكانيات وفرص العيش الكريم، و أوضحت مديرة مخبر الأسرة والتنمية والوقاية من الانحراف والإجرام بجامعة الجزائر 2 ، صباح عياشي، أن السلطات العمومية رصدت كل إمكانيات مكافحة ركوب قوارب الموت لكن يبقى أنجع السبل لوقف قوافل الموت هو الإسراع في وضع إستراتيجية وطنية تعمل على تغيير تفكير الشباب تجاه هذا النوع من الهجرة، و أوضحت أن هذه الإستراتيجية يجب أن تعدها السلطات العمومية بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني بهدف تغيير تفكير الشباب تجاه الظاهرة وإقناعهم أن صناعة المستقبل وتحقيق طموحاتهم لن يكون الا في بلادهم التي وفرت لهم كل الإمكانيات والفرص لاسيما ما تعلق بالتكوين المهني واكتساب المهارات والحرف وإنشاء المؤسسات.

بدوره حث رئيس المنظمة الوطنية لرعاية الشباب، عبد الكريم عبيدات، على ضرورة القيام بعمل تحسيسي يومي لوقاية الشباب من مختلف المخاطر والآفات بما في ذلك الحراقة من خلال رسم إستراتيجية تسخر لها كل الإمكانيات والوسائل، موضحا أن العديد من الدول تكيل تهم خطيرة لشباب جزائري وصل إليها عن طريق قوافل الحراقة.

وبمناسبة هذا اليوم التحسيسي الذي نظمه المركز الثقافي الإسلامي أمس كشفت جمعية ناس الخير عن تنظيمها لقافلة تحسيسية تجوب 12 ولاية ساحلية لشرح ميكانيزيمات تشغيل الشباب وإنشاء مؤسساتهم الخاصة في إطار مختلف البرامج التي تقرها الدولة لفائدة فئة الشباب وهذا يدخل في إطار إقناع الشباب للعدول عن هذا الخيار الخطير .

رزاقي.جميلة