قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن بلاده ستنظم معرضا خاصا بالمنتجات الجزائرية بهدف تعريفها للمستهلك الموريتاني، و أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجزائر.

حسب ما جاء في بيان لوزارة التجارة.

و أضاف الوزير الموريتاني خلال لقائه مع وزير التجارة سعيد جلاب، أول أمس الأحد، بالجزائر العاصمة- حسب بيان للوزارة صدر أمس، أن بلاده تسعى لتعزيز التبادلات التجارية مع الجزائر، و أشار إلى تنظيم موريتانيا لمعرض خاص بالمنتجات الجزائرية، بهدف تعريفها لدى المستهلك الموريتاني، وبذلك تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين، معبرا على استعداد بلاده لاستقبال الشركات الجزائرية.

من جهته تطرق جلاب إلى أهمية السوق الموريتانية بالنسبة للجزائر، ودعا إلى “المزيد من العمل سويا لتطوير و ترقية الصادرات الجزائرية في اتجاه هذا البلد.

وهذا و استقبل الوزير الموريتاني أمس، من قبل الوزير الأول أحمد أويحي، وحسب ما نشرته الوزارة الأولى على موقعها الرسمي، فقد تحادث الطرفان عن العلاقات الجزائرية الموريتانية وسبل تعزيزها على كافة الأصعدة، وقد جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل وإطارات من الوزارة.

للإشارة، فان وزير العلاقات الخارجية و التعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

رزيقة.خ