دفعت الضجة التي صنعتها تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بقوله أن الراحل الشيخ محفوظ نحناح والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد أويحيى ساوما الرئيس بوتفليقة مقابل مساندته سنة 1999 لإصدار بيان توضيحي حمل توقيع المكتب السياسي والذي وصف الأمر بمثابة التأويلات التي راحت بعض الصحف لنشرها لخلق البلبلة في الوقت أن الأمين العام لم يقصد ذلك سيما ما تعلق بمؤسس “حمس ” والذي أكد أنه كانت تربطه علاقات طيبة مع الرئيس بوتفليقة و أن الأمر كانت يتعلق بمفاوضات مع غريمه الأرندي .
وذكر المكتب السياسي في توضيح له أمس حازت “الجزائر ” على نسخة منه :” خلال اللقاء الذي جمع الأمين العام للحزب جمال ولد عباس بإطارات الحزب لولاية الجزائر العاصمة أشار السيد الأمين العام إلى المشاورات التي سبقت ترشيح الرئيس بوتفليقة إلى الإنتخابات الرئاسية سنة 1999 و نوه بهذا الصدد بعلاقة الصداقة الوطيدة التي كانت تربط المغفور له بإذن الله الشيخ محفوظ نحناح بالرئيس بوتفليقة أما بخصوص المفاوضات التي تحدث عنها السيد الأمين العام للحزب فكانت تخص الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في سنة 1999 ”
وجاء في البيان ذاته :” المرحوم الشيخ نحناح وهب حياته للجزائر والتنويه بالعلاقات الجيدة و المثالية التي كانت تربط الأمين العام جمال ولد عباس بهذا الرجل العظيم و بخصاله و مواقفه المشهودة “.
زينب بن عزوز
الأفالان يعتذر لحمس ويؤكد: :
“نحناح وهب حياته للجزائر وتصريحاتنا تم تأويلها”
دفعت الضجة التي صنعتها تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بقوله أن الراحل الشيخ محفوظ نحناح والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد أويحيى ساوما الرئيس بوتفليقة مقابل مساندته سنة 1999 لإصدار بيان توضيحي حمل توقيع المكتب السياسي والذي وصف الأمر بمثابة التأويلات التي راحت بعض الصحف لنشرها لخلق البلبلة في الوقت أن الأمين العام لم يقصد ذلك سيما ما تعلق بمؤسس “حمس ” والذي أكد أنه كانت تربطه علاقات طيبة مع الرئيس بوتفليقة و أن الأمر كانت يتعلق بمفاوضات مع غريمه الأرندي .
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