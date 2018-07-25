جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ولد عباس التأكيد على أن الراحل شيخ نحناح شخصية وطنية وأن هناك سوء تفاهم نقلته الصحافة الوطنية، مبرزا أن نحناح لم يساوم الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 1999.

وقال في تصريح له أمس قبل انطلاق اللقاء التشاوري مع حمس في إطار مبادرة التوافق الوطني: “أود أن أشير قبل انعقاد هذا الاجتماع بين الحزبين إلى تصحيح في حق الشيخ الراحل محفوظ نحناح، وزعيم حركة حمس سابقا، لقد جرى سوء تفاهم فقط فيما يخص تصريحاتي عنه، ما قلته وأتحمل مسؤوليته كاملة بشأن رئاسيات سنة 1999 هو أن الشيخ الراحل محفوظ نحناح لم يتفاوض أبدا أو يساوم من أجل دعم ترشح الرئيس بوتفليقة، الشيخ نحناح كان صديقي وصديق رئيس الجمهورية وهو شخصية وطنية ذات بعد وطني، وهذا التصحيح ضروري للصحافة، أود أن أشير إلى أنني شاركت مع القيادي السابق في حمس بوسليماني أثناء تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من حرب البوسنة، كما كنا عضوين بالمجلس الانتقالي سابقا”.

زينب بن عزوز