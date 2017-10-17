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نحضر لفتح الخط الجوي ميلانو- عنابة طوال السنة

المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية يطمئن:
نحضر لفتح الخط الجوي ميلانو- عنابة طوال السنة

eldjazair 16 أكتوبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 22 زيارة

تحضر الخطوط الجوية الجزائرية لفتح الخط الجوي ميلانو عنابة على مدار السنة والذي يتم حاليا غلقه في فصل الشتاء بسبب تسجيل فراغ كبير طوال هذا الفصل،و سيعقد المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية إجتماعاً قريبا مع إطاراته لدراسة سبل فتح الخط . حيث كشف ممثل الجالية في أمريكا كندا وأوروبا عدا فرنسا، نور الدين بالمداح،عبر منشور له في موقع التواصل الاجتماعي أنه و”بطلب من جاليتنا بميلانو تحدث مع المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش ،وإستفسر حول الخط الجوي ميلانو عنابة” يضيف النائب” فأخبرني “أن الخط في فصل الشتاء تكون جل مقاعده فارغة وبالتالي علينا غلقه في هذه الفترة و منه أن يحاول قدر الإمكان الإبقاء عليه طوال السنة على أن تقوم جاليتنا ببعض المجهودات للترويج والسفر في هذه الفترة ومن جهته يضيف سيعقد إجتماعاً مع إطاراته لدراسة الموضوع.”
رزاقي.جميلة

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