كشف باسم الورتاني مدير ديوان السياحة التونسي بالجزائر ان عدد السياح الجزائريين الذين نزحوا إلى تونس خلال السداسي الأول من هذه السنة قد فاق 766 الف سائح، لافتا إلى أن الحكومة التونسية قد استراتيجية جديدة لاستقبال 10 ملايين سائح في 2020 ، مضيفا انه تم اتخاذ اجراءات اخرى على الصعيد الأمني لفائدة الجزائريين الراغبين في زيارة تونس، بما فيها تسهيل عبور الجزائريين السواح في الاتجاهين، كاشفا بانه سيتم في القريب العاجل انطلاق رحلات القطار بين البلدين في انتظار إعادة الخط البحري.

ماهي آخر الإحصائيات عن عدد السياح الجزائريين ؟

إنّ عدد السيّاح الجزائريين الذين زاروا تونس في الفترة الممتدة بين 1 جانفي إلى غاية 30 جوان 2017 حوالي 766000 جزائري، الأمر الذي احدث نموا نوعيا في نسبة التوافد على الأراضي التونسية، وذلك يعود ذلك إلى الامتيازات التي قدّمتها الحكومة التونسية للسائح الجزائري ، عبر تقديم تخفيضات مغرية وهامة لتحسين ظروف الاستقبال على نقاط العبور وبالمؤسسات السياحية.

تعول تونس كثيرا على الجزائر لاستقطاب اكبر عدد من السياح خلال العطلة الصيفية و عطلة نهاية السنة . ماهي العروض المقترحة ؟

تعمل وزارة السياحة التونسية بشكل دائم على استقبال الجزائريين في العطلة الصيفية ورأس السنة الميلادية، والعطلة الشتوية فالفنادق التونسية ووكالات الأسفار مستعدة لتقديم عروض تستجيب لتطلعات الأشقاء الجزائريين، من بين العروض المقترحة للسائح الجزائري، أسعار تفاضلية خاصة بالسياح الجزائريين الراغبين في زيارة تونس، تحسين ظروف الاستقبال عل مستوى نقاط العبور الحدودية، تنويع المنتوج السياحي حتى يتلاءم مع متطلبات السائح الجزائري .

هل اتخذت تونس قرارات جديدة لفائدة الجزائريين الراغبين في زيارة تونس خاصة من الجانب الأمني ؟

بخصوص القرارات المتخذة فان تونس تعمل باستمرار على توفير أحسن الظروف لاستقبال الأشقاء الجزائريين، وذلك عبر تامين الطرقات المؤدية للمناطق السياحية و التي يمر بها الاخوة الجزائريون كذلك هناك خطط امنية محكمة لتامين المؤسسات السياحية و النزل.

السياحة الاوروبية لتونس انتعشت مقارنة بعدة مواسم هل ستؤثر على السياح الجزائريين؟

لا اعتقد أنها ستتأثر خصوصا في ظل الانتعاشة التي شهدتها الوجهة التونسية على السياح الجزائريين وكذا الاستيراتيجية التي انتهجتها تونس لاستقبال 10 ملايين سائح في 2020.

يقضي السياح ساعات طويلة في المعابر لدخول تونس فهل من إجراءات لتسهيل العبور؟

لقد كانت هذه المشكلة محور نقاش بين البلدين في عدة مرات ولذلك تم اتخاذ إجراءات من الجانب التونسي و الجزائري لتسهيل عبور الجزائريين السواح في الاتجاهين .

توجد عدة اتفاقيات بين تونس والجزائر لرفع عدد الرحلات بين البلديين ما مدى مساهمتها في انتعاش السياحة أكثر وهل ساهم في تخفيض الأسعار؟

تم خلال السنتين الماضيتين الترفيع في عدد الرحلات الجوية بين البلدين انطلاقا من عدة ولايات كما تم وضع 04 رحلات برية و سيتم في القريب العاجل انطلاق رحلات القطار بين البلدين في انتظار اعادة الخط البحري .

حاوره: عمر حمادي