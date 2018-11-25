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نجهل أسباب حل المكتب السياسي و القيادة الجماعية لتسيير الأفالان سابقة

قال إن الحزب في هذه الحالة ذاهب لمؤتمر إستثنائي احمد بومهدي ل " الجزائر "::
نجهل أسباب حل المكتب السياسي و القيادة الجماعية لتسيير الأفالان سابقة

Zineb Ben Azzouz 25 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 142 زيارة

 

 

 

 

 

تفاجأ عضو المكتب السياسي احمد بومهدي من خطوة  حل المكتب السياسي  والتي وصفها بالغير شرعية  سيما بتعويضها  بالقيادة  الجماعية  لتسيير أمور الحزب  وهي سابقة لم يشهدا تاريخ الحزب   و قال في تصريح ل ” الجزائر ” اليوم :”حل المكتب السياسية مفاجئة و تنصيب القيادة الجماعية لتسيير الحزب هي سابقة ولازلنا نجهل الأسباب التي دفعت لحل المكتب السياسي و بحل المكتب السياسي  لم يبقى معنى للجنة المركزية وفي هذه الحالة سنذهب لمؤتمر إستثنائي”.

وعما إذا كانوا لا يزالون متمسكون بولد عباس كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني قال :” لسنا متمسكون بولد عباس  و لكن ما وصلنا من هذا الأخير أنه  تعرض لوعكة صحية  وهو الآن في فترة نقاهة وخبر الإستقالة نقلته برقية وكالة الأنباء الجزائرية  من مصدر رسمي و نحن نجها هذا المصدر و لو استقال لكان قدمها لأعضاء اللجنة المركزية وهذا هو الأمر القانوني  و لغاية اليوم لم يصل الحزب أي خبرعلى إستقالته”.

 زينب  بن عزوز

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