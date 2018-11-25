تفاجأ عضو المكتب السياسي احمد بومهدي من خطوة حل المكتب السياسي والتي وصفها بالغير شرعية سيما بتعويضها بالقيادة الجماعية لتسيير أمور الحزب وهي سابقة لم يشهدا تاريخ الحزب و قال في تصريح ل ” الجزائر ” اليوم :”حل المكتب السياسية مفاجئة و تنصيب القيادة الجماعية لتسيير الحزب هي سابقة ولازلنا نجهل الأسباب التي دفعت لحل المكتب السياسي و بحل المكتب السياسي لم يبقى معنى للجنة المركزية وفي هذه الحالة سنذهب لمؤتمر إستثنائي”.

وعما إذا كانوا لا يزالون متمسكون بولد عباس كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني قال :” لسنا متمسكون بولد عباس و لكن ما وصلنا من هذا الأخير أنه تعرض لوعكة صحية وهو الآن في فترة نقاهة وخبر الإستقالة نقلته برقية وكالة الأنباء الجزائرية من مصدر رسمي و نحن نجها هذا المصدر و لو استقال لكان قدمها لأعضاء اللجنة المركزية وهذا هو الأمر القانوني و لغاية اليوم لم يصل الحزب أي خبرعلى إستقالته”.

زينب بن عزوز