نجم هوليوود تشاو يون فات يتبرع بكامل ثروته وقدرها 700 مليون دولار

أعلن نجم هوليوود والممثل الصيني الشهير تشاو يون فات، والذي دخل قائمة فوربس كواحد من أعلى الممثلين أجرا في العالم عام 2015، أنه سيتخلى عن ثروته بالكامل والتي تقدر بأكثر من 700 مليون دولار للأعمال الخيرية، وذلك بعد وفاته.

وقال النجم العالمي إن “المال لست شيئا تملكه إلى الأبد، فعندما تموت يوما، فإنك ستتخلى عنه للآخرين”.

وأضاف بطل الفيلم العالمي الشهير “كروتشين تايغر هدين دراغون”، وهو أصلا من هونغ كونغ قائلا: لا يمكنك أن تأخذ أموالك معك إلى القبر عندما تموت.

وأوضح تشاو يون فات، البالغ من العمر 63 عاما، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية الجنوبية “مونهوا”، أن زوجته جاسمين تان دعمت قراره بقوة.

وكان تشاو يون فات، قد شارك في أجزاء من فيلم “قراصنة الكاريبي” وأفلام أخرى، كما نال إعجاب الناس ومتابعية وجمهوره، في السنوات الأخيرة بنمط حياته المعتدل والمتواضع.