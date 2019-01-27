“نجم مغاربي” برنامج تلفزيوني واعد لاحتواء الأصوات الفنية الشبابية في المنطقة المغاربية

ينطلق قريبا تصوير برنامج “نجم مغاربي” في نسخته الأولى بتونس، تحت شعار “سمعنا أحلى صوت” قصد اكتشاف المواهب الغنائية سواء أكانت هاوية أو محترفة في المغرب العربي والأخذ بيدها على درب الانتشار المغاربي والعربي، حسب ماتداولته وسائل إعلام تونسية.

ويفتح ذات البرنامج أحضانه للطاقات الموسيقية وللخامات الصوتية لمصافحة الجمهور من الباب الكبير في المغرب العربي، وبميزانية تقدر تقدّر بمليون دولار ستقوم قناة “كروان” الليبية بإنتاج وبث الموسم الأول لهذا البرنامج التنافسي الغنائي من تونس.

وسيتم إجراء اختبار الأداء الغنائي في كل من تونس وليبيا والجزائر والمغرب وكذلك مصر ضيف شرف البرنامج، فيما ستحتضن تونس مرحلتي التصفيات الأولية والنهائية لاختيار المشاركين المتنافسين على لقب “نجم مغاربي” وتتويج الفائز في الدور الختامي.

ويخضع المشاركون في برنامج “نجم مغاربي” إلى تقييم وتوجيهات لجنة تحكيم، والتي يرأسها الفنان التونسي لطفي بوشناق ويمثل عضويتها الموسيقار الليبي ناصر المزداوي والفنانة التونسية أماني السويسي…

ويحاول برنامج “نجم مغاربي”، الذي سيمتد موسم البرنامج على ثلاثة أشهر ليكون مجمل الحلقات 12 حلقة منها 8 حلقات مسجلة و4 حلقات مباشرة، أن يضع تحت الأضواء ودائرة النور المواهب المغمورة والأصوات الرائعة في مختلف ربوع الدول المغاربية ليضعهم في موعد مع الانتشار الواسع في الساحة الفنية الغنائية، وسيكون نصيب الفائز في هذا البرنامج مكافأة مالية تقدر بـ100 ألف دولار.

ص ك