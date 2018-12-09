نجم مانشستر يونايتد يحضر نهائي ليبرتادوريس

يستعد نجم مانشستر يونايتد، ماركوس روخو، لمتابعة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، مساء اليوم، من مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو.

وأوضحت قناة “TyC” الأرجنتينية، أن روخو، سوف يكون حاضرا في قمة اليوم، بين العملاقين الأرجنتينيين بالعاصمة الإسبانية.

ونشر مدافع الشياطين الحمر، مقطعا مصورا عبر صفحته بموقع إنستجرام، أثناء توجهه إلى مدريد.

وسافر النجم الأرجنتيني إلى العاصمة الإسبانية بعد ساعات من مشاركته في فوز فريقه على فولهام بنتيجة 4-1، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان روخو بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق إستوديانتيس الأرجنتيني، حيث فاز معه بلقب كأس ليبرتادوريس عام 2009، قبل أن ينتقل إلى سبارتاك موسكو الروسي، ومنه إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، ثم إلى اليونايتد في 2014.