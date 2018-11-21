أشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إلى أن برشلونة بدأ يتواصل مع إدارة ليون الفرنسي من أجل ضم “تانغي ندومبيلي” لاعب الوسط الدولي في الفترة المقبلة حيث قام إريك أبيدال بالتحدث مع عدد من المقربين من اللاعب لمعرفة رغبته في الانتقال لى البلوغرانا

وسيحاول برشلونة التواصل مع إدارة ليون الفرنسي من أجل التفاوض لضم اللاعب بسعر مناسب لتدعيم وسط الملعب خاصة أن سعر فرانكي دي يونغ يمكن أن يتجاوز 70 مليون يورو، في حين أن برشلونة يتابع أداء “ندومبيلي” مع منتخب فرنسا خاصة أن المدرب “ديدي ديشامب” يراهن عليه لمستقبل منتخب الديوك خاصة أن اللاعب يملك قدرات بدنية مميزة وسرعة كبيرة وتمرير دقيق وهو ما يحتاجه البلوغرانا في لاعب الوسط

ياسين.س