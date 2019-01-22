نتنياهو يبدأ خطوات استئناف العلاقات مع مالي

عقب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشاد، واعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد قطيعة دامت نحو 50 عامًا، يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن زيارة وشيكة سيجريها رئيس وزراء جمهورية مالي، سوميلو بوبيي مايغا، إلى إسرائيل

ويشكل معتنقو الدين الإسلامي في مالي 90% من إجمالي تعداد السكان الذين يتخطى عددهم 15 مليون نسمة، وهي دولة غير ساحلية في غرب أفريقيا، تحدها الجزائر شمالا، والنيجر شرقًا، وبوركينا فاسو وساحل العاج جنوبًا، وغينيا من الغرب والجنوب، والسنغال وموريتانيا غربًا

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم”، أنه في أعقاب استئناف العلاقات مع تشاد، بدأ نتنياهو خطوات مماثلة مع جمهورية مالي، مشيرة إلى أن الحديث يجري عن دولة اسلامية أخرى تنضم إلى الدول التي تؤسس معها إسرائيل علاقات دبلوماسية، ولافتة إلى أنها من بين الدول التي تعاني الفقر والإرهاب

ونوهت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن اتصالات متقدمة تتم حاليا مع السلطات في جمهورية مالي، من أجل الترتيب لزيارة رئيس الوزراء بوبيي مايغا، إلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، وقبل إجراء الانتخابات للكنيست، أي قبل تاريخ التاسع من أفريل المقبل، موعد إجراء الإنتخابات

وذكرت الصحيفة بأن رئيس الوزراء نتنياهو كان قد التقى قبل عامين خلال زيارته الأفريقية التي شملت أربع دول بالقارة السمراء، مع رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كايتا، وتحدث معه عن خطوات لإرساء علاقات دبلوماسية بين تل أبيب وباماكو.