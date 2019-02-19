نتنياهو: معظم الدول العربية لم تعد تنظر لنا كعدو

قال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لا يمكن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ما لم يتم كبح جماح إيران، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية لم تعد تنظر لإسرائيل كعدو

وقال نتنياهو أمس خلال كلمة في مؤتمر منظمات اليهودية الأمريكية: “يحصل تغير هائل فيما يخص تقبل دول العالم لإسرائيل، فمعظم الدول العربية والإسلامية لم تعد تنظر لإسرائيل باعتبارها عدوا، بل أصبحت تنظر إليها على أنها حليف لا يمكن التخلي عنه في مواجهة “الإرهاب الإسلامي”، سواء من المتطرفين السنة أو المتطرفين الشيعة “.

وأضاف نتنياهو: “في مؤتمر وارسو العديد من الدول العربية شاركت، والتركيز كان منصبا على إيران باعتبارها العدو الأبرز، والعديد من الدول العربية اتفقت على أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية ما لم يتم كبح جماح إيران في المنطقة “

وتابع نتنياهو: “العالم كان يقول إن علينا حل القضية الفلسطينية أولا، ولكننا عكسنا المعادلة، في البداية علينا أولا أن نبني قوتنا، وهكذا سننفتح على العالم والدول العربية، وهذا يقودنا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي “.