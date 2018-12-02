نتائج قرعة تصفيات يورو 2020 .. مجموعات نارية

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، قرعة تصفيات بطولة يورو 2020 في إيرلندا، وتحديداً في مركز المؤتمرات بالعاصمة دبلن، والتي كشفت عن مجموعات متباينة من حيث المستوى. وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى

إنجلترا – التشيك – بلغاريا – الجبل الأسود – كوسوفو

المجموعة الثانية

البرتغال – أوكرانيا – صربيا – ليتوانيا – لوكسبمروج

المجموعة الثالثة

هولندا – ألمانيا – إيرلندا الشمالية – إستونيا – روسيا البيضاء

المجموعة الرابعة

سويسرا – الدنمارك – إيرلندا – جورجيا – جبل طارق

المجموعة الخامسة

كرواتيا – ويلز – سلوفاكيا – المجر – أذربيجان

المجموعة السادسة

إسبانيا – السويد – النرويج – رومانيا – جزر فارو – مالطا

المجموعة السابعة

بولندا – النمسا – إسرائيل – سلوفينيا – مقدونيا – لاتفيا

المجموعة الثامنة

فرنسا – آيسلندا – تركيا – ألبانيا – مولدوفا – أندورا

المجموعة التاسعة

بلجيكا – روسيا -اسكتلندا – قبرص كازخستان – سان مارينو

المجموعة العاشرة

إيطاليا – البوسنة والهرسك – فيرنلدا – اليونان – أرمينيا – ليشتنشتاين

وسيتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة عند انتهاء التصفيات، ليصبح المجموع 20 منتخباً، أما المقاعد الأربعة المتبقية فسيتم توزيعها على المستويات الأربعة من بطولة دوري امم أوروبا.

ويذكر أن هذه النسخة خاصة من بطولة أمم أوروبا لأنها لن تقام على دولة واحدة، بل سيتم توزيع المباريات على 13 مدينة أوروبية أبرزها كوبنهاجن، بوخارست، ميونخ، روما، لندن والعديد من المدن الأخرى.

ياسين.س