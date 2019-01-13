نتائج قرعة الدور رُبع النهائي من كأس الجمهورية

سيشهد الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجمهورية مواجهات قوية، وذلك حسب ما أسفرت عنه القرعة التي جرت مراسمها عشية اليوم الأحد بمركز الإطعام والفندقة بعين البنيان.

وقد جاءت القرعة على النحو الآتي:

الفائز من مباراة مستقبل الرويسات – شباب قسنطينة يستضيف ذهابا المتأهل من لقاء مولودية وهران – نجم مقرة.

المتأهل من لقاء اتحاد عنابة – أهلي برج بوعريريج يستضيف ذهابا المتأهل من مباراة أمل بوسعادة – وفاق سطيف والفائز فيها يستضيف اتحاد الجزائر.

الفائز من مواجهة شبيبة بجاية – شباب بوقيراط يستقبل ذهابا المتأهل من “داربي” أتلتيك بارادو اتحاد الحراش.

الفائز من لقاء شباب بلوزداد – سريع المحمدية يستضيف ذهابا المتأهل من “داربي” نصر حسين داي – مولودية الجزائر.

يذكر أن لقاءات ثمن النهائي ستجري يومي 21 و22 من الشهر الجاري، فيما ستلعب لقاءات الدور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب يومي 18 و19 فيفري المقبل، وفي حال انتهى لقائي الذهاب والإياب بذات النتيجة ستجرى الأشواط الإضافية، وفي حال لم تتغير النتيجة سيلجأ الفريقان لضربات الترجيح.