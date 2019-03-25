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نتائج امتحان الترقية للأساتذة الأحد المقبل

ستعلن عنها وزارة التربية الوطنية:
نتائج امتحان الترقية للأساتذة الأحد المقبل

islam kaab 24 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 34 زيارة

ستنشر الأحد القادم القوائم النهائية للناجحين في الدورة الثانية لامتحان المهني لترقية إلى رتب الأعلى لرتبتي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون بعنوان 2018 في المراحل التعليمية الثلاث والتي خصصت لأكثر من 30103 مسجل.
نشرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس عن حصيلة الدورة الثانية لامتحان المهني لترقية إلى رتب الأعلى لرتبتي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون بعنوان 2018 في المراحل التعليمية الثلاث، وكتبت بن غبريت في منشور لها عبر فايس بوك :” انه أصل 30103 مسجل، 23594 حاضر و6509 غائب بنسبة 21,62% .”
وأشارت بن غبريت، انه سيتم الإعلان عن النتائج يوم الأحد31 مارس2019 .
رزاقي.جميلة

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