إحتج أمس الأحد العشرات من المترشحين الأحرار الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا، واصفين نتائج البكالوريا المفرجة عنها أول أمس بالنتائج غير المنصفة في حقهم وطالب المحتجين بضرورة تدخل الوزارة المعنية من اجل إعادة تصحيح أوراق الإمتحان.

تجمع عدد من المترشحين الغاضبين من المترشحين الراسبين الأحرار في شهادة البكالوريا أمام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتيليملي وسط العاصمة، رافعين مطالب بإعادة تصحيح أوراقهم، حيث عبروا عن رفضهم للنتائج التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية قبل يومين، والتي كانت بعيدة عن توقعاتهم حسب ما صرح به المحتجون.

ويأتي الاحتجاج إستجابة إلى النداء الذي أطلقه عدد من المترشحين الأحرار عبر مواقع التواصل الاجتماع مباشرة بعد إعلان النتائج، للقيام بوقفات إحتجاجية أمام مديريات التربية عبر الـ 48 ولاية، لإسماع صوتهم في انتظار تدخل وزارة التربية التي إلتزمت الصمت.

رزاقي.جميلة