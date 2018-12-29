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نبيل فقير يدخل دائرة اهتمامات ليفربول

Yacine Soudani 29 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 119 زيارة

كشفت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، عن عودة نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، مجددا للاهتمام بالنجم الفرنسي، نبيل فقير لاعب نادي أولمبيك ليون.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن النادي الإنجليزي ليفربول، توقف عن ملاحقة الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، وقد يعود ذلك إلى عودة كلوب للاهتمام بنبيل فقير.

وقالت أن نادي ليفربول الإنجليزي لديه الأموال اللازمة للتعاقد مع الدولي الفرنسي نبيل فقير البالغ من العمر 25 عاماً، ولكن ناديه أولمبيك ليون لن يستغنى عنه في يناير بل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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