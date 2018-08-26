يسعى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، للتعاقد مع أحد نجوم منتخب الجزائر، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية. وأشارت مجلة “فرانس فوتبول” إلى أن مارسيليا يرغب في تدعيم خط وسطه، بنبيل بن طالب، لاعب شالكة الألماني.وأضافت أن بن طالب يحظى بإعجاب أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لمارسيليا، إلا أن ارتباط اللاعب الجزائري بعقد مع ناديه الألماني حتى صيف 2021، يصعب مهمة ضمه.

وأشارت إلى أن الناددي الألماني سيطمع في الحصول على مقابل مادي كبير، في ظل تميز بن طالب باللعب أمام خط الدفاع، إضافة إلى التقدم للأمام واستغلال سلاح التسديدات القوية. وذكرت أيضا أن نبيل بن طالب (23 عاما) لاعب توتنهام هوتسبير السابق، كان محط اهتمام مسؤولي روما، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية في إيطاليا.

قدوم رودي إلى شالك يعني تسريح بن طالب

من جهة أخرى وبعدما أعلن لاعب بايرن ميونخ الألماني سيبستيان رودي، رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق البافاري في ظل خروجه من خطط مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، يبدو شالكه الأقرب للحصول على خدماته بعد انسحاب لايبزيغ من الصفقة، إلا أن التعاقد معه قد يفتح باب الرحيل أمام نبيل بن طالب، لاعب الأزرق الملكي. وأوضحت الصحيفة: “التعاقد مع رودي قد يتسبب في رحيل بن طالب، الذي فشل في إقناع دومينيكو تيديسكو مدرب شالكه”. وأتمت: “بن طالب يحظى باهتمام مارسيليا، وشالكه لن يمانع رحيله حال التعاقد مع رودي”.

نجم الخضر سجل هدفا آخر في الدوري أمس

هذا ويواصل نبيل بن طالب هوايته المفضلة مع ناديه شالك04 الذي حل ضيفا على فولفسبورغ، في افتتاح الدوري الألماني مساء أمس السبت، حيث تمكن من تسجيل هدف جديد عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها فريقه في حدود (د85)، وهو الذي أقحم كبديل قبل دقيقتين فقط، علما أن بن طالب وقع كذلك ركلة جزاء الأسبوع الفارط في كأس ألمانيا.

وانقاد شالك04 إلى الخسارة بنتيجة (2-1)، رغم تكفل الدولي الجزائري بتعديل الكفة قبل 5 دقائق عن النهاية، وذلك عقب تمكن فولفسبورغ من إضافة الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة.