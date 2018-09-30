كشفت مؤسسة نادي النكهات “Cercles des Saveurs ” المتخصصة عن إقامة مركز تكوين خاص بالمحترفين النشطين في مجال الإطعام والفندقة ، بمساهمة محترفين أوروبيين يضمنون دورات تكوينية في سياق مسعى تطوير الخدمات و المهن ضمانا لاحترافية قطاعات الخدمات الفندقية و الاطعام في الجزائر

و أشار كمال لعجال مسؤول مؤسسة نادي النكهات المتخصصة على هامش افتتاح ثالث قاعة عرض خاصة بعلامة نادي النكهات “سنقيم مركز للتكوين لمساعدة المحترفين لتطوير المهن المتصلة بالفندقة و الإطعام و سيكون معهد بمواصفات دولية يساهم فيه العديد من المختصين في مجال الإطعام ،مساهمة منا في ترقية و دعم شبكات الاطعام والفندقة و بالتالي أحد الجوانب المتصلة بالخدمات السياحية ،حيث سيستفيد المهنيون الجزائريون من التكوين و المصاحبة و تطوير مختلف حرفهم “.

و عن آفاق الشراكة مع المجموعات و العلامات الدولية ،شدد لعجال على أهمية اختيار أهم العلامات المختصة ،فضلا عن توسيع شبكة التوزيع للمعدات و التجهيزات ،مضيفا ” لقد فتحنا ثالث قاعة عرض في الجزائر ، منها واحدة في وهران، و نحن نمثل في الجزائر العديد من العلامات و المؤسسات الأوروبية ذات السمعة العالمية و و نضمن توزيع المواد الأولية و التجهيزات و المعدات المتخصصة في مجال الاطعام و خاصة الحلويات لفائدة المهنيين و المحترفين منها سلسلة الفنادق و المطاعم ،و ما يهمنا هو توسيع نطاق الشراكة مع المحترفين و مصاحبتهم و تقديم الدعم لهم ،مع تنظيم دورات تكوين و تأهيل ،موازاة مع توفير منتوج ذات نوعية .”

و اكد لعجال أن المؤسسة تركز على المحترفين المهنيين ،في سياق شراكة قائمة في مجال الفندقة و الاطعام ،كما تعتمد على شركاء أوروبيين لتزويد السوق الجزائري و هي اساسا من أوروبا مثل فرنسا و اسبانيا و ايطاليا و بلجيكا .و منذ سنة 2012 تشارك في العديد من التظاهرات المتخصصة مع عروض مستعينين بخبراء محترفين .

عمر ح