دعا نادي قضاة الجزائر في بيان لهم ، الأعضاء المنتخبين للمجلس الأعلى لتقديم “استقالتهم” والانضمام إلى الحراك من اجل “تحرير القضاء”، مشدّدا” ندعوكم إلى تقديم استقالتكم والى الانضمام الى صفوف الحراك، والتكاثف والتضامن و التوحّد خلف مطالب نادي قضاة الجزائر المشروعة و ندعوكم إلى السعي وراء تحقيقها”.

مضيفا “الوقت مازال باكرا لانضمامكم الى مسيرتنا، التي نحن فيها سواء وأن لعنة التاريخ لا قدر الله ستصدر في حقكم أحكاما قاسية لانتمائها لنساء ورجال هم منا و نحن منهم”.

كما أعلن نادي قضاة الجزائر، تبرأه من “المفاوضات الجارية حاليا لتعيين ممثلي النقابة الوطنية لقضاة”، نافيا مسؤوليته بخصوص “البيانات التي تصدر باسمه للضغط على رؤساء الجهات القضائية” مؤكد وجود التحضيرات جارية لعقد الجمعية التأسيسية للنادي دون التفاوض مع أي جهة.

وذّكر نص البيان بالخروقات والتجاوزات التي تتم على مستوى المجلس الأعلى للقضاء ويشير نص البيان في السياق بأن “المجلس الأعلى للقضاء كان ولا يزال مجرد غرفة وساحة لمحاكمة القضاة الشرفاء تأديبيا.

ف-س