نادي “السلام” ينظم أول مهرجان وطني للفيلم الجامعي في أفريل القادم بجامعة وهران 02

يرتقب أن ينظم النادي العلمي والثقافي “السلام” لجامعة وهران 2 ” محمد بن أحمد ” الطبعة الأولى لمهرجان الوطني للفيلم الجامعي من 13 إلى 15 افريل القادم بوهران حسب المنظمين.

وستقام هذه الطبعة التي ستعرف مشاركة الطلبة الجامعين المهتمين بالفن السابع بمختلف جامعات الوطن تحت شعار “الطلبة بين الطموح والإبداع”، حسبما ذكره رئيس النادي “السلام ” محمد عليك.

وقد انطلق باب التسجيل في هذه التظاهرة الرامية إلى تعريف بإبداعات الشباب في مجال الإنتاج السينائي والترويج لإعمالهم من 17 فيفري الماضي لتتواصل إلى غاية الفاتح من شهر أفريل القادم، وفق ما جاء في وثيقة إدارة هذا المهرجان.

ومن شروط المشاركة في هذا المهرجان الخاص بفئة الأفلام القصيرة أن تكون مدة العرض لا تتجاوز 15 دقيقة وتاريخ إنتاجه بعد 1 جانفي 2019 ويجب أن يكون العمل مصحوبا بالترجمة إلى اللغة العربية في حالة كان ناطقا بلغة أخرى وفق المنظمين .

كما أن المشاركة في هذه التظاهرة مفتوحة لكافة الطلبة الجزائريين المسجلين في الموسم الجامعي 2019 وستتكفل إدارة المهرجان بتوفير الإيواء و الإطعام والنقل طيلة أيام هذه التظاهرة كما أشير إليه.

ويذكر أن النادي العلمي والثقافي لجامعة وهران 2 سبق له أن نظم عدة تظاهرات ثقافية وأنشطة علمية تبرز مهارات الطالب الجامعي في .شتى الميادين



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