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نابولي يرفض عرضاً ضخماً من مانشستر يونايتد بشأن كوليبالي

مع ارتفاع قيمته:
نابولي يرفض عرضاً ضخماً من مانشستر يونايتد بشأن كوليبالي

Yacine Soudani 18 نوفمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 92 زيارة

أفادت تقارير صحفية إيطالية وإنجليزية، أن نادي الجنوب الإيطالي، قد رفض عرضا ضخما من مانشستر يونايتد من أجل مدافعه السنغالي “كاليدو كوليبالي”، و رشحت الكثير من الصحف الإنجليزية أن يتواجد مدافع نابولي ضمن طلبات المدرب البرتغالي مورينيو، خاصة و أن المدرب معجب به

في حين أنه تم رفض نابولي عرضا من مانشستر يونايتد قيمته 90 مليون يورو، و لم يوقع كوليبالي إلا مؤخراً عقداً جديداً في يونيو 2023 ، وسيكون سعره إذا ما غادر أكثر من 100 مليون يورو، في حين يتنافس على ضمه كل من ريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، و بايرن ميونخ

وقد تم ترشيح السنغالي الدولي البالغ من العمر 27 عاماً لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018، المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إلى جانب المهدي بن عطية، محمد صلاح، ساديو ماني، وتوماس بارتي

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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