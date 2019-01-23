نائب رئيس الوزراء الايطالي يتهم فرنسا بإفقار إفريقيا

استدعت الحكومة الفرنسية سفيرة إيطاليا لدى باريس، تيريزا كاستالدو، وذلك إحتجاجاً على تصريحات لنائب رئيس الوزراء الايطالي “لويجي دي مايو” وصف فيها الفرنك الغرب-افريقي بالعملة الاستعمارية ، في إشارة للعملة المشتركة لدول بغرب القارة السمراء كانت مستعمرات فرنسية سابقة .

وقد قال دي مايو، في تصريحات إذاعية إن”فرنسا تطبع في أكثر من 10 دول افريقية عملة مزدوجة تُدفع بها تلك الدول نسبة من ثروتها الوطنية وتمول جزءًا صغيرًا من عجز الموازنة الفرنسي”

لكن دي مايو عزا تصريحاته النارية ضد السلطات في باريس إلى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحكومة الايطالية الحالية، المحسوبة على الشعبويين، بالجذام ، الذي “عاد ينتشر في أوروبا وفي بلدان كنا نظن أنه من المستحيل رؤيته مرة أخرى

“وقال دي مايو حينها “إن ماكرون، متحدثا عن حكومتنا، شبهنا بالجذام

وأضاف “من الواضح أن شيئا يجب أن يتغير، على سبيل المثال حان الوقت للتوقف عن إفقار أفريقيا بالسياسات الاستعمارية، التي تتسبب في موجات الهجرة إلى .أوروبا وإضطرت إيطاليا مواجهتها بشكل متكرر