نائب الارندي بتمنراست في ذمة الله

توفي النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي لولاية تمنراست، بابا علي محمد، متأثرا بحادث خطير تعرض له قبل عدة أيام.
ونشر الأرندي، يوم الاثنين، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعزية وقعها الأمين العام أحمد أويحيى.
Razika kherkhache 4 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 30 زيارة
توفي النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي لولاية تمنراست، بابا علي محمد، متأثرا بحادث خطير تعرض له قبل عدة أيام.
ونشر الأرندي، يوم الاثنين، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعزية وقعها الأمين العام أحمد أويحيى.
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