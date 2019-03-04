نائب الارندي بتمنراست في ذمة الله

توفي النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي لولاية تمنراست، بابا علي محمد، متأثرا بحادث خطير تعرض له قبل عدة أيام.

ونشر الأرندي، يوم الاثنين، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعزية وقعها الأمين العام أحمد أويحيى.