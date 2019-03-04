الإثنين , مارس 4 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / نائب الارندي بتمنراست في ذمة الله

نائب الارندي بتمنراست في ذمة الله

Razika kherkhache 4 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 30 زيارة

توفي النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي لولاية تمنراست، بابا علي محمد، متأثرا بحادث خطير تعرض له قبل عدة أيام.

ونشر الأرندي، يوم الاثنين، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعزية وقعها الأمين العام أحمد أويحيى.

عن Razika kherkhache

شاهد أيضاً

بوحجة يعلن عدم الترشح من داخل المجلس الدستوري

أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، عدم ترشحه للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 18 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super