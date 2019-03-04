ميهوبي يهنئ المخرجة ياسمينة شويخ بعد تتويج فيلمها في بوركينافاسو

تلقى وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، وزير الثقافة بكثير من الفخر والاعتزاز، خبر فوز المخرجة السينمائية الجزائرية الصاعدة ياسمين شويخ عن فيلمها” إلى آخر الزمان” بجائزة “عومارو غاندا -OUMAROU GANDA ” لأحسن أول فيلم طويل، وذلك في إطار مشاركة الجزائر في الدورة 26 لمهرجان واغادوغو الإفريقي للسينما والتلفزيون لسنة 2019 – فيسباكوFESPACO – بصفتها ” ضيف خاص”، حسب بيان لوزارة الثقافة

وقد تقدم الوزير، بتهانيه والمشجعة، للمخرجة المتألقة على هذا الفوز والتميز الذي نالته عن جدارة وشرفت به المشهد الثقافي و السينمائي الجزائري، معتبرا أنها من التكريمات والجوائز التي تضاف إلى قائمة الأعمال الإبداعية التي حصدها مبدعونا ومبدعاتنا في العالم وتحديدا في إفريقيا والدول العربية.

ويروي فيلم “إلى آخر الزمان”، على مر 90 دقيقة من الزمن قصة حب غير مكتملة تبتدأ في مقبرة. و يستقبل علي وهو حفار و حارس مقبرة (سيدي بولقبور) العائلات التي تأتي لتزور قبور اقاربها. و تلتقي جوهر، أرملة في السبعين من عمرها تقصد المقبرة لأول مرة لتزور قبر اختها المتوفية بعد ان فرت من المنزل بسبب العنف، علي الذي تطلب منه تحضير جنازتها وهي لازالت على قيد الحياة. و بالرغم من تفاجئه من طلب “جوهر” غير المألوف يوافق علي على طلب هذه المرأة و يعينها على تحضير جنازتها.

صبرينة ك