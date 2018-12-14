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ميهوبي يكرم المجاهد والوزير السابق والمثقف والدبلوماسي مصطفى بن عمر

Sabrina Kerkouba 14 ديسمبر 2018 الثقافة اضف تعليق 207 زيارة

 

أشرف وزير الثقافة عزالدين ميهوبي أمس الخميس بالمكتبة الوطنية، على حفل تسليم المجاهد والوزير السابق والمثقف والدبلوماسي مصطفى بن عمر 93 مخطوطا نادرًا ويعود بعضها إلى عشرة قرون. من بينها نسخ فريدة في العالم لعلماء من الجزائر والمغرب والمشرق العربيين، ظل يجمعها ويقتنيها على مرّ السنين، ليصل عدد ما أهداه أكثر من 150 مخطوطا، حسب بيان لوزارة الثقافة.

وبهذه المناسبة كرم الوزير عز الدين ميهوبي، المثقف مصطفى بن عمر، مشيرا الى ضرورة تنظيم ايّام دراسية حول هذه المخطوطات ليتم التعرف عليهاواكتشافها، خاصة من طرف الجمهور والباحثين.

 

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