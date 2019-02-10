ميهوبي يعزي عائلة الفنان عبد القادر تاجر

عزى وزير الثقافة عزالدين ميهوبي عائلة الفنان عبد القادر تاجر، داعيا أن يتغمده الله برحمته الواسعة، حسب بيان لوزارة الثقافة.

وكان قد توفي الفنان المسرحي والسينمائي عبد القادر تاجر بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 80 سنة.

عبد القادر تاجر وهو من مواليد 1939، بدأ مساره في المسرح كممثل ومخرج وكاتب مسرحي قبل أن يلج عالم السينما عبر عدد من الأدوار.

وعرف الفقيد في عالم المسرح الذي اقترب منه لدى الاستقلال الكثير من الأسماء التي شكلت ذاكرة المسرح على غرار محمد بودية ومصطفي بوحرير والحاج عمر، كما قدم للمسرح الوطني عددا من الأعمال التي سجل بها حضوره منها “جوبيتير” ومدينة الحب، وساهم الراحل في الكتابة للسينما من خلال كتابته سيناريو الفيلمين الطويلين “حب ممنوع” سنة 1987 و”راي” سنة 1988.

وعاد الفقيد إلى التمثيل في السينما من خلال مجموعة من الأدوار في أفلام حصدت صدى طيبا لدى المتلقي والناقد على غرار “شوارع الجزائر” سنة 2002 و”لكل حياته” سنة 2007 و”قداش تحبني” سنة 2011.