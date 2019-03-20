ميهوبي يعزي عائلة الأديب حسان الجيلاني

عزّى وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، عائلة الفقيد عالم الاجتماع الكاتب الأديب الدكتور حسان الجيلاني، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمرر يناهز الـ69 عاما.

ونشر الوزير تغريدة في صفحته الرسمية على التويتر قال فيها:”ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة عالم الاجتماع الكاتب الأديب الدكتور حسان الجيلاني (69 عاما).”

وذكر ميهوبي بأعمال الفقيد قائلا:” التقيت المرحوم آخر مرة على هامش الصالون الدولي للكتاب -نوفمبر 2018

وتعود معرفتي به إلى أربعين عاما في اتحاد الكتاب الجزائريين. كان مثقفا أصيلا وأديبا متميزا، وصاحب روح مرحة. رحمه الله.”