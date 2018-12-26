ميهوبي يعاين عددا من المشاريع والهياكل الثقافية بولاية عين الدفلى

طالب وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، وخلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية عين الدفلى، المشرفين على إنجاز مسرح دائرة خميس مليانة، الإسراع في وتيرة الأشغال لتسليمه في أقرب وقت ممكن، حسب بيان لوزارة الثقافة وصل لجريدة “الجزائر”.

الوزير الذي عاين أشغال إنجاز مسرح الدائرة والتي تقدمت فيه بنسبة 85 بالمائة بغلاف مالي يقدر بـأزيد من 485 مليون دينار جزائري، ويتسع لـ500 مقعدا، شدد على ضرورة إيلاء الأهمية اللاّزمة لمثل هذه المرافق من خلال تفعيل دورها وسط المجتمع بكل فئاته.

ووفق ذات المصدر، فان الوزير زار الموقع الأثري “القرقرة” ببلدية العامرة، حيث وقف على أشغال الحماية للموقع الأثري، مؤكدا بأنه جزء من تاريخ المنطقة والجزائر على حد سواء مما يتطلب حمايته والحفاظ عليه نظرا لبعده الثقافي والسياحي، مع ضرورة إجراء حفريات في أجزاء منه.

الوزير عاين بعض المشاريع والهياكل التابعة لقطاع الثقافة وبعض المعالم الثقافية والتاريخية بالولاية، حيث توجه إلى دار الثقافة ” الأمير عبد القادر”، أين أشرف على الافتتاح الرسمي لصالون المتاحف التي شاركت فيه 16 ولاية، داعيا العارضين بهذه المناسبة إلى توسيع جهدهم الثقافي والترويجي عبر كامل تراب الوطن. كما التقى رفقة والي الولاية فرقة فيربا الأوكرانية ذات الصيت العالمي، المختصة في بالي الظلال، كما توقف عند المتحف البلدي ببلدية عين الدفلى.

ص ك