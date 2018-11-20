ميهوبي يشيد بتتويج كاتبين جزائريين بجائزة الهيئة العربية للمسرح

أشاد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي بتتويج الكاتبين الجزائريين يوسف بعلوج وكنزة مباركي بجائزة الهيئة العربية للمسرح في الكتابة المسرحية للطفل ضمن مسابقتها السنوية، معتبرا أن هذا التتويج تألق للكتابة المسرحية و الأدب الجزائري و ذلك حسب ماجاء في بيان لوزارة الثقافة وصل جريدة “الجزائر”.

وقال الوزير: تلقيت بكثير من الفخر و الاعتزاز هذا التتويج المستحق الذي يبرز القدرات الهائلة التي تزخر بها الساحة الفنية وأيضا الطاقات الإبداعية الشابة، مهنئا إياهم على انجازهم المحقق.



و قد حاز المسرحي يوسف بعلوج على الجائزة الأولى لأفضل تأليف مسرحي عن نص بعنوان “قمقم مارد الكتب”، كما فازت الباحثة و الكاتبة كنزة مباركي بجائزة عن عملها الموسوم “مدينة النانو بالمرتبة الثالثة مناصفة مع الكاتب المصري محمد كسبر عن عمله “مندور والقلم المسحور”.

يذكر أن الجوائز، ستسلم خلال الطبعة 11 لمهرجان المسرح العربي الذي تحتضنها بمصر مطلع سنة 2019.

ص ك