ميهوبي يشيد بالفنان التشكيلي دليل ساسي: 40 لوحة تقدم مفاهيم “الفن الرقمي” بمعرض “حرية الألوان” برواق “محمد راسم”

أشرف وزير الثقافة على افتتاح معرض تشكيلي للفنان دليل ساسي برواق “محمد راسم” بالجزائر العاصمة، حيث يقدم الفنان من خلال أعماله التشكيلية نظرته الفنية لجماليات الضوء عبر صور فوتوغرافية حول الطبيعة والعمران معالجة رقميا، وقد أشاد الوزير بالفنان، معتبرا إنه قدم تجربة متميزة في استخدام تقنية الضوء واللون والمزج بالصورة، وهو الأسلوب الذي توصل إليه بعد أكثر من عشر سنوات من البحث.

وجمع دليل ساسي فن الفوتوغرافيا بتكنولوجيا الحاسوب، في معرضه الذي يتواصل إلى غاية نهاية جانفي الجاري، والذي جاء بعنوان “حرية الألوان”، حيث استخلص لنفسه طريقة فنيّة جديدة أطلق عليها اسم “الفن الرقمي”.

وقد ضمّ المعرض أربعين عملا تشكيليا، حيث قدم نماذج واضحة عن طريقته الفنية المبتكرة، وهي أعمال تشترك في كونها تشكل محاولة لاكتشاف أسرار الضوء، التي ظلّت الشغل الشاغل لكثير من أشهر علماء الفيزياء، وعلى رأسهم ألبرت آينشتاين.

وفي حديثه، قال دليل ساسي، إن أعماله الفنية تهدف إلى اكتشاف أسرار الضوء، الذي هو عبارة عن طاقة.. وكذلك الألوان، التي هي في حقيقتها وجوهرها، عبارة عن طاقة، مضيفا إنه وبما أن الإنسان مخلوق عاجز عن رؤية كل الأشياء، فقد بقيت الكثير من الحقائق الكونية عصية على فهمه وإدراكه، ومن ذلك مسألة الألوان، التي أكّدت التجارب أنّها تنقسم إلى ظاهرة، يُمكن إدراكها بالعين، وخفية لا تُدركها العين المجردة”.

ومن العناوين التي يقدمها هذا المعرض “أضواء الصحراء” و”انعكاسات” و”الصيادون” و”انسجام” وكلها أعمال تعكس بيئات جزائرية متنوعة كالقصبة وساحل البحر والصحراء مليئة بالألوان الطبيعية وتلك التي عكستها تقنيات الحاسوب.

يذكر أن الفنان كان قد قدم بالجزائر العاصمة معرضين مشابهين في 2009 و2010، ضما أيضا لوحات أنجزت بنفس التقنيات ونظرا لعلاقته الوثيقة بالإعلام الآلي، التي تعود إلى سنوات طويلة خلت، واحتكاكه بعشرات الفنانين، حين كان يملك رواقا للعروض الفنية، واستطاع هذا التشكيلي تعميق أبحاثه حول الضوء وعلاقته بالصورة.

صبرينة كركوبة