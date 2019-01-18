ميهوبي يشرف اليوم على انطلاق تصوير فيلم حول الشاعر سي محند أومحند

يشرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، اليوم بولاية تيزي وزو، على انطلاق تصوير الفيلم الخاص بحياة الشاعر سي محند أومحند بقرية جمعة سحاريج، حسب بيان وصل جريدة “الجزائر”

الفيلم الذي يخرجه علي موزاري، يتناول حياة الشاعر الأمازيغي الرحالة “السي امحند أومحند”، حيث تم إسناد الدور الرئيس لجمال محمدي إلى جانب عدد من الممثلين منهم: سفيان دبيان، دليلة حليم، سليمان هامل إلى جانب بعض الوجوه الجديدة.

وستم التركيز على الجانب الإنساني، للشاعر الذي تعرض للظلم الاستعماري ونفيت عائلته إلى “كايان”، والذي يعبر في أشعارهعن معاناة الجزائري الأمازيغي البسيط.

يذكر أن الوزير يزور ولاية تيزي وزو، حيث سيتفقد عدداً من المشاريع والهياكل التابعة للقطاع، كما سيعطي يزور مشروع إعادة بناء قاعة السينما جرجرة.

ص ك