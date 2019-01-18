الجمعة , يناير 18 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الثقافة / ميهوبي يشرف اليوم على انطلاق تصوير فيلم حول الشاعر سي محند أومحند

ميهوبي يشرف اليوم على انطلاق تصوير فيلم حول الشاعر سي محند أومحند

Sabrina Kerkouba 18 يناير 2019 الثقافة اضف تعليق 118 زيارة

 

 

يشرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، اليوم بولاية تيزي وزو، على انطلاق تصوير الفيلم الخاص بحياة الشاعر سي محند أومحند بقرية جمعة سحاريج، حسب بيان وصل جريدة “الجزائر”

الفيلم الذي يخرجه علي موزاري، يتناول حياة الشاعر الأمازيغي الرحالة “السي امحند أومحند”، حيث تم إسناد الدور الرئيس لجمال محمدي إلى جانب عدد من الممثلين منهم: سفيان دبيان، دليلة حليم، سليمان هامل إلى جانب بعض الوجوه الجديدة.
وستم التركيز على الجانب الإنساني، للشاعر الذي تعرض للظلم الاستعماري ونفيت عائلته إلى “كايان”، والذي يعبر في أشعارهعن معاناة الجزائري الأمازيغي البسيط.

يذكر أن الوزير يزور ولاية تيزي وزو،  حيث سيتفقد عدداً من المشاريع والهياكل التابعة للقطاع، كما سيعطي يزور مشروع إعادة بناء قاعة السينما جرجرة.

 

ص ك

عن Sabrina Kerkouba

شاهد أيضاً

“الجزائر” تفتح ملف “مجموعة العمل حول السياسة الثقافيّة بالجزائر”: “سبع سنوات من النشاط والعمل بحثا عن ثقافة بديلة للثقافة الرسمية”

لطالما كان الوضع الثقافي في الجزائر موضوع نقاش طويل وعسير، فمنذ عهد وزيرة الثقافة السابقة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super